Ecco come appare Pokémon Scarlet/Violet su Nintendo Switch 2

Anche se non riceverà una versione aggiornata nello stesso modo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Kirby and the Forgotten Land o Super Mario Party Jamboree, ci è stato detto che Pokémon Scarlet/Violet beneficerà dell'hardware aggiornato in Nintendo Switch 2 per offrire un'esperienza più fluida e dall'aspetto migliore.

Su questo fronte, un paio di istantanee del gioco sono state condivise tramite il sito Web coreano del gioco, dove veniamo ancora una volta informati che supporterà "aggiornamenti gratuiti per Nintendo Switch 2", che si tradurranno in un gameplay con "movimenti più fluidi e grafica più nitida".

Il sito Web spiega che per accedere all'aggiornamento Switch 2 per il gioco, gli utenti dovranno collegare il loro sistema successore a Internet per scaricare i dati dell'aggiornamento gratuito e, per quanto riguarda il modo in cui questo cambierà e influenzerà il gioco, dai un'occhiata ai due screenshot di gioco Switch 2 qui sotto.