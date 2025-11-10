Ecco come apparirà Yoshi in The Super Mario Galaxy Movie

HQ

Non è un grande segreto che Yoshi apparirà in The Super Mario Galaxy Movie quando sarà presentato in anteprima il 3 aprile. Finora, tuttavia, non abbiamo avuto un assaggio di come sarà. Mario, Luigi, Peach e forse soprattutto Donkey Kong hanno subito un'importante riprogettazione per The Super Mario Bros. Movie, quindi le speculazioni su Yoshi sono state diffuse.

Ma ora possiamo smettere di chiedercelo. L'azienda americana di prodotti da forno Pillsbury ha accidentalmente (presumiamo) pubblicato una foto di pasta per biscotti ispirata al film, dandoci una buona occhiata all'amato dinosauro. Come puoi vedere nel post di Bluesky qui sotto, le modifiche sono abbastanza minori, ma notiamo che ha una consistenza simile a una squama sulla sua pelle.

Per chi ancora dubita che sia reale, possiamo ricordare che anche Old Spice ha pubblicato accidentalmente delle foto di Yoshi qualche mese fa, ma all'epoca molte persone pensavano che fosse falso. Ora che Pillsbury ha pubblicato un'immagine ad alta risoluzione sul suo sito web, che corrisponde a quella di Old Spice, possiamo presumere che questo sia molto probabilmente l'aspetto di Yoshi.

Cosa ne pensi del film Yoshi? Speriamo di vederlo in azione nel primo trailer alla fine di questo mese.