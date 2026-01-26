Ecco come avrebbero potuto apparire i personaggi di Metal Gear come boss di Mega Man X

HQ

Personaggi come Sniper Wolf, Psycho Mantis e Metal Gear Rex sono, ovviamente, molto iconici nell'universo di Metal Gear Solid, ma non c'è dubbio che i nomi sarebbero stati adatti anche ai boss di Mega Man X. Ora, il creatore del celebre Owlboy, Simon Stafsnes Andersen, ha preso in mano la situazione.

Attraverso Bluesky, ha creato le sue interpretazioni di come alcuni dei nomi in codice più famosi dell'universo Mega Gear Solid avrebbero potuto apparire come nemici di Mega Man X, e c'è molta riflessione dietro di essi che i fan sicuramente apprezzeranno. Chiama la sua creazione Mega Gear Solid X, e la potete trovare nel post qui sotto. Assicurati di ingrandire adeguatamente l'immagine per esaminare l'impressionante attenzione ai dettagli.

Immagine da Simon Stafsnes Andersen su Bluesky.