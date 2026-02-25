Ecco come è apparso quando Phil Spencer ha passato le redini ad Asha Sharma

HQ

Ieri, Microsoft ha salutato il capo di Xbox Phil Spencer, che si è dimesso dopo aver guidato la divisione per dodici anni, il che significa che è stato al timone per circa metà dell'esistenza di Xbox. Contemporaneamente è stata introdotta la nuova capo, Asha Sharma, che sarà assistita da Spencer, che rimarrà consulente e mentore per un po' per garantire una transizione fluida.

Il veterano di Xbox Aaron Greenberg, General Manager del Marketing dei Giochi Xbox, era presente e, in un post su Threads, mostra com'era quando un'era di dodici anni è giunta al termine.

Sappiamo che Spencer aveva ampi piani per una nuova console Xbox che sembra essere una sorta di ibrido per PC. Sharma ha rilasciato diverse dichiarazioni in cui indica di voler vedere un rinnovato focus sull'hardware Xbox, e speriamo che ne sapremo di più durante l'autunno, quando Xbox festeggerà il suo 25° anniversario.

