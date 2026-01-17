Gamereactor

Ecco come funziona il Virtual Boy

Tecnologia piuttosto impressionante, nonostante risultati piuttosto scarsi.

Anche se ora consideriamo tutto ciò che fa Nintendo un enorme successo dopo la popolarità di Switch e Switch 2, basta tornare indietro al 2012 e alla Wii U per ricordare che anche Nintendo a volte può fallire.

Detto ciò, la Wii U fu comunque un enorme successo rispetto alla Virtual Boy , un dispositivo a 32 bit lanciato nel 1995 insieme alla Sega Saturn e alla prima PlayStation, tra gli altri. Il Virtual Boy era qualcosa di completamente diverso, offrendo grafica 3D, ma solo in nero e rosso. Inoltre, il dispositivo era ingombrante, poco portatile e mancava di giochi.

Per farla breve, è stato un flop. Virtual Boy è stato lanciato solo in Giappone e negli Stati Uniti, e non ha nemmeno raggiunto il milione di copie vendute. Tuttavia, Nintendo non ha dimenticato la sua strana console e l'ha inclusa nella serie Smash Bros come trofei, tra le altre cose, e il mese prossimo tornerà su Switch 2 come accessorio per godersi i giochi di Virtual Boy su Switch Online in modo autentico.

Se volete saperne di più sulla piattaforma e su come funziona realmente, consigliamo The Slow Mo Guys, che in un nuovo video intitolato The Fastest Game Console Ever Made danno un'occhiata alla tecnologia dietro il dispositivo - e sono sorprendentemente impressionati. Dai un'occhiata al video tecnologico qui sotto.

