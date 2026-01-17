Ecco come funziona il Virtual Boy

HQ

Anche se ora consideriamo tutto ciò che fa Nintendo un enorme successo dopo la popolarità di Switch e Switch 2, basta tornare indietro al 2012 e alla Wii U per ricordare che anche Nintendo a volte può fallire.

Detto ciò, la Wii U fu comunque un enorme successo rispetto alla Virtual Boy , un dispositivo a 32 bit lanciato nel 1995 insieme alla Sega Saturn e alla prima PlayStation, tra gli altri. Il Virtual Boy era qualcosa di completamente diverso, offrendo grafica 3D, ma solo in nero e rosso. Inoltre, il dispositivo era ingombrante, poco portatile e mancava di giochi.

Per farla breve, è stato un flop. Virtual Boy è stato lanciato solo in Giappone e negli Stati Uniti, e non ha nemmeno raggiunto il milione di copie vendute. Tuttavia, Nintendo non ha dimenticato la sua strana console e l'ha inclusa nella serie Smash Bros come trofei, tra le altre cose, e il mese prossimo tornerà su Switch 2 come accessorio per godersi i giochi di Virtual Boy su Switch Online in modo autentico.

Se volete saperne di più sulla piattaforma e su come funziona realmente, consigliamo The Slow Mo Guys, che in un nuovo video intitolato The Fastest Game Console Ever Made danno un'occhiata alla tecnologia dietro il dispositivo - e sono sorprendentemente impressionati. Dai un'occhiata al video tecnologico qui sotto.