Ecco come guardare il Gran Premio di Aragon in MotoGP questo fine settimana La MotoGP torna in Spagna, ma Francesco Bagnaia pensa che questo possa essere un punto di svolta nella stagione per lui.

HQ Dopo due settimane di pausa dal Gran Premio di Gran Bretagna, la MotoGP torna questo fine settimana e torna in Spagna, al MotoGP di Aragon, una tappa relativamente giovane della competizione motociclistica (disputata qui per la prima volta nel 2010) e che regala un bel ricordo a Francesco Bagnaia: è qui che l'italiano, due volte campione della MotoGP, ha vinto il suo primo Gran Premio nel 2022. Con Bagnaia che perde terreno e il campione dello scorso anno Jorge Martín infortunato e in lotta con Aprilia, sembra essere una gara tra i due fratelli, Marc Márquez (196 punti) e Álex Márquez (172 punti). Bagnaia (124 punti) ha ancora delle opzioni, ma servirebbe qualche miracolo per accorciare le distanze dagli spagnoli. Tempi del GP di Aragon in MotoGP, Moto2 e Moto3 Sabato 7 giugno

9:50 BST, 10:50 CEST: Qualifiche MotoGP 1



10:15 BST, 11:15 CEST: Qualifiche MotoGP 2



11:50 BST, 12:50 CEST: Qualifiche 1 di Moto 3



12:15 BST, 13:15 CEST: Gara 3 Qualifiche 2



12:45 BST, 13:45 CEST: Gara 2 Qualifiche 1



13:10 BST, 14:10 CEST: Moto 2 Qualifiche 1



14:00 BST, 15:00 CEST: Moto GP Sprint (11 giri)

Domenica 8 giugno

10:00 BST, 11:00 CEST: Gara Moto3 (17 giri)



11:15 BST, 12:15 CEST: Gara Moto2 (19 giri)



13:00 BST, 14:00 CEST: Gran Premio di MotoGP (23 giri)

Come guardare la MotoGP I fan interessati a guardare le gare della MotoGP dal vivo non hanno molte opzioni. In Spagna, nonostante la popolarità, puoi guardarlo solo sulla piattaforma a pagamento DAZN. In Italia è possibile guardarlo attraverso Sky ma anche attraverso Canale 8, mentre nel Regno Unito è possibile guardarlo su TNT Sports e Quest. Puoi leggere l'elenco completo qui. Rainer Herhaus / Shutterstock