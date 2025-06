Ecco come guardare Xbox Games Showcase dal vivo

HQ

Mancano solo un paio d'ore all'inizio di Microsoft, si spera, con qualcosa di veramente caldo, con un enorme spettacolo con molti giochi, che ora saranno annunciati per tutti i formati. Dal momento che si tratta di Microsoft, possiamo anche aspettarci innumerevoli annunci di Game Pass e una potenziale versione stealth (si vocifera di un remaster di Sunset Overdrive).

Teniamo le dita incrociate per Everwild, Fable, qualcosa legato a Gears of War e Perfect Dark - e forse una Xbox portatile e il presunto remake di Splinter Cell di Ubisoft. Microsoft ha detto che dovremmo tenere sotto controllo le aspettative, ma dovrebbero avere molto da mostrare e non vediamo l'ora di saperne di più.

L'evento inizia alle 18:00 BST / 19:00 CET e ovviamente tratteremo tutto qui su Gamereactor, ma se vuoi vederlo di persona, puoi dare un'occhiata su Youtube o Twitch. E fai il pieno di snack, perché lo spettacolo dovrebbe durare almeno due ore, incluso un The Outer Worlds 2 Direct.