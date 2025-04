Ecco come padroneggiare la spada in Blades of Fire

HQ

Lo studio spagnolo MercurySteam si sta preparando per il rilascio della sua nuova IP Blades of Fire il 22 maggio. In questo gioco di progressione attraverso la forgiatura e la sopravvivenza in combattimento, dovremo affinare non solo le nostre abilità di fabbro, ma anche le tattiche e le tecniche di combattimento con la spada.

Per aiutarti a prendere confidenza con le meccaniche del gioco, gli sviluppatori e l'editore 505 Games hanno preparato un nuovo video che mostra le mosse e le tecniche che puoi usare con la tua spada, che puoi guardare qui sotto.

E ricorda che se vuoi saperne di più su Blades of Fire prima del suo arrivo su PC (su Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X/S, puoi leggere le nostre impressioni in anteprima.