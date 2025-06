Ecco come puoi guardare il Summer Game Fest stasera

HQ

Stasera è la notte per un'azione seria. Alle 22:00 BST / 23:00 CEST, prenderà il via il Summer Game Fest 2025. È il momento in cui ci avviciniamo di più all'E3 di questi tempi, ed è uno spettacolo dal vivo in cui i più grandi nomi dei videogiochi mostrano cosa hanno in serbo per l'immediato futuro, e a volte anche per gli anni a venire.

Al timone c'è Geoff Keighley (è sia produttore che conduttore, proprio come ai The Game Awards di dicembre) e, secondo lui, sarà uno spettacolo enorme con diverse grandi sorprese consegnate da oltre 60 partner, tra cui Microsoft, Nintendo e Sony.

Ovviamente tratteremo tutto qui su Gamereactor, ma se vuoi vederlo di persona, puoi dare un'occhiata su YouTube qui sotto (o Twitch a questo link). E fare il pieno di snack, perché lo spettacolo dovrebbe durare almeno due ore.

