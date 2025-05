Ecco come sarebbe apparso GTA VI se fosse stato rilasciato per PS2 La grafica potrebbe non essere così impressionante, ma non possiamo negare di essere interessati all'aspetto di GTA VI su PS2.

HQ Il 26 maggio 2026, Rockstar uscirà Grand Theft Auto VI dopo un'attesa di 13 anni e ormai abbiamo visto tutti l'ultimo trailer, che registra filmati di gameplay, catturati con una PS5 e così graficamente impressionanti da essere quasi un po' ridicoli. Ma come sarebbe GTA VI se fosse stato renderizzato utilizzando la stessa tecnologia grafica che ha alimentato GTA: San Andreas, per PlayStation 2? Il canale YouTube Foosmoke lo ha scoperto. Guarda il trailer qui: <social>https://youtu.be/axZp9CH8prU?si=AAbWuX-jWtvu2mw7</social>