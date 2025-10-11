Ecco come Sega dovrebbe portare i suoi classici in una nuova era

HQ

Come sappiamo, Sega ha annunciato qualche anno fa che intende tornare a essere il gigante giapponese con cui molti di noi sono cresciuti. Da allora, li abbiamo visti offrire giochi di altissima qualità a un ritmo rapido, mentre l'atteggiamento dell'azienda sta lentamente iniziando a tornare.

Sono cresciuto con un misto di paura e rispetto per Sega alle scuole medie e superiori, poiché offrivano giochi molto più interessanti di quelli che avevo fatto per NES e successivamente per il Super Nintendo. Ironia della sorte, è stato solo con Dreamcast che ho avuto davvero la possibilità di immergermi nelle idee folli di Sega, nei giochi unici e nella volontà di andare sempre per la loro strada, il tutto marinato in una sensazione di arcade giapponesi con il gameplay in prima linea.

I giochi non erano sempre i più grandi, i migliori o i più belli... Ma erano i più originali e creavano ricordi per tutta la vita. Da allora, ho amato Sega e ho cercato di recuperare il ritardo sulla loro storia, collezionando principalmente Mega Drive giochi. Come sappiamo, hanno già rilasciato il Shinobi comeback Shinobi: Art of Vengeance, e l'hanno fatto nel modo giusto.

Ma lo faranno di nuovo la prossima volta? Non lo so, ma ecco come spero che Sega affronterà alcune delle mie serie preferite che sono confermate per avere una nuova prospettiva di vita.

Taxi pazzo

Questo è uno dei più grandi successi di sempre di Sega e ha portato enormi somme di denaro nelle sale giochi. Anche il gioco Dreamcast ha venduto molto bene e sembrava ovvio che sarebbe stato uno dei titoli da riportare in vita. Il fatto è che Crazy Taxi era fondamentalmente un gioco arcade molto semplice. Potevi accelerare e frenare, eseguire super partenze e derapate, e questo era tutto. Nei sequel, Sega ha cercato di aggiungere ulteriori perfezionamenti al gameplay, il che ha rovinato la formula più di quanto non abbia aggiunto ad essa (rabbrividisco ancora ai taxi che saltano).

È proprio questo brillante ciclo che Sega ha bisogno di ritrovare la strada per tornare. Non c'è bisogno di ulteriori perfezionamenti del gameplay, ma di meno, se non nulla. Tuttavia, il mondo può essere vantaggiosamente grande, aperto e vivo. Lì, devi lottare per i clienti con altri autisti e puoi immaginare che sia importante essere i primi sulla scena per i clienti importanti. Per continuare la gara sono necessari oggetti bonus, magari la possibilità di consegnare cibo e sorprese di vario genere. Quindi devi essere in grado di ottenere qualcosa per guidare con denaro, come l'opportunità di acquistare nuovi veicoli, decorazioni grafiche uniche, nuovi piloti, che possono ottenere skin diverse e così via, in modo da essere costantemente incoraggiato a giocare di più e meglio. Penso anche che Sega abbia un titolo delizioso che può essere goduto in porzioni, perfettamente adatto ai giocatori di oggi che potrebbero avere 15-30 minuti da dedicare a un gioco in una sera di un giorno feriale.

Ecco il delfino

C'erano diverse cose che rendevano Ecco unico all'epoca, non ultimo il fatto che era ambientato interamente sott'acqua, aveva un delfino realistico nel ruolo principale ed era abbastanza privo di azione frenetica. Tutto questo è qualcosa su cui Sega dovrebbe costruire. In breve, fai in modo che Ecco sembri un delfino - anche se ora in tre dimensioni, ovviamente - lascia che enigmi e mistero permeino l'atmosfera e includi un oceano davvero interessante per una buona storia.

Dovremmo essere in grado di nuotare liberamente in tutte le direzioni, comunicare con altri animali e avere una velocità che, nei suoi momenti più veloci, richiami alla mente i giochi di volo. Certo, ci devono essere anche animali pericolosi, magari con qualche scena di fuga. Ciò richiede un fondale marino vivente con antichi misteri da affrontare, e ci devono essere anche tracce della distruzione dell'umanità sotto la superficie.

Ecco the Dolphin for Mega Drive è stato stupefacente, e ovviamente abbiamo bisogno di una grafica impressionante anche qui, con grotte bioluminescenti, gole profonde e città coralline colorate che pulsano a tempo con le correnti oceaniche. Il tutto mentre la luce si rifrange realisticamente attraverso la superficie dell'acqua, conferendo un tono quasi spirituale. Consentire la modalità cooperativa sarebbe anche una buona idea, in modo che due persone possano nuotare insieme in questa potente avventura.

Ascia d'oro

Questo era un brutale picchiaduro arcade con una grafica leader di mercato all'epoca, ed è ovviamente qualcosa di cui i fan vogliono un sequel diretto. Ma un semplice picchiaduro progettato in questo modo sarebbe stato proibitivo da sviluppare. Il genere non consente giochi particolarmente lunghi e non è nemmeno più eccessivamente popolare.

Quello che Sega dovrebbe fare invece è dare un'occhiata a Castle Crashers in particolare, ma anche Towerborne, e creare un picchiaduro leggermente più ispirato ai giochi di ruolo. Detto questo, non credo che dovrebbero optare per uno stile cartoonesco; Molti giochi del genere oggi sembrano un po' troppo Flash -progettati, il che spesso risulta economico. Penso che l'autentica crudezza ispirata agli anni '80 di Golden Axe si presenti meglio con un look più sontuoso, che può essere leggermente rimpicciolito in modo che quattro persone possano giocare contemporaneamente, risparmiando anche un po' di soldi sulla grafica (se puoi vedere i pori sulla pelle o meno non importa se sposti la fotocamera indietro). Allora è solo questione di lanciare mostri fantasy da uccidere, cavalcature divertenti e boss spettacolari ed espandersi continuamente con i DLC.

Aggiungete a ciò la possibilità di progettare il vostro guerriero e di avere armature e altri oggetti che sono effettivamente visibili mentre giocate, e abbiamo un successore spirituale sia di Golden Axe che di Castle Crashers che sicuramente diventerà un classico moderno.

Jet Set Radio

Questo è un po' più complicato, ma forse non per il motivo che pensi. Jet Set Radio era molto in anticipo sui tempi in molti modi, non ultima la possibilità di creare i propri tag e persino di scaricare quelli degli altri. A questo si aggiungeva un ciclo di gioco deliziosamente stressante e forse la colonna sonora più distintiva nella storia dei videogiochi (ho ancora diverse canzoni nella mia playlist). Ma non era tutto pace e gioia. I controlli di gioco semplicemente non erano quelli che avrebbero dovuto essere. Questo era prima di Halo, e il concetto di controllare la fotocamera con la levetta analogica destra non era standard, ed era reso ancora più difficile dal fatto che Dreamcast non ne aveva uno.

Ciò che è necessario nel caso di Jet Set Radio è per molti versi molto più semplice che per altri giochi Sega. Vale a dire, ha bisogno di un vero e proprio remake. Tutto ciò che rende un gioco davvero buono è già lì, tranne i controlli. È semplicemente il momento del cel-shading 2.0 (Jet Set Radio è solitamente accreditato per averlo reso popolare) e poi consegnare una versione pesantemente aggiornata dell'originale, forse completata con un nuovo personaggio e alcuni livelli, aggiungendo un paio di canzoni scritte di recente da Hideki Naganuma, e poi Sega avrà un tutto esaurito con cui viziarci.

Drago Panzer

Uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi è Panzer Dragoon Orta. Ho adorato le epiche sequenze d'azione, la grafica oscenamente bella, tutto il delizioso mumbo jumbo spirituale e la premessa fantasy giapponese. E ci sono poche cose che sogno di più che rivivere qualcosa del genere oggi.

Ma... Spero che Sega non lo faccia. Sarebbe divertente, ma sarebbe anche la morte di Panzer Dragoon. La serie non ha mai venduto bene prima e non lo farebbe nemmeno oggi. Gli sparatutto su rotaia sono semplicemente troppo di nicchia. E non credo che dovremmo essere in grado di volare liberamente o qualcosa del genere. La ricetta è invece quella di prendere spunto dallo spin-off Panzer Dragoon Saga. I giochi di ruolo giapponesi sono più in voga oggi di quanto non lo siano stati in 25 anni, forse anche più in voga che mai, e hanno un mondo fantasy completamente delizioso con molta storia a loro disposizione, pieno di draghi e brutalità. Questo è l'inizio di qualcosa di grande, quindi crea un gioco di ruolo sontuoso ed elegante nello stile tradizionale giapponese, preferibilmente con esperienza da Ryu Ga Gotoku Studio. Grande successo!

Strade della rabbia

Sono rimasto un po' sorpreso quando Sega ha annunciato che Streets of Rage era tra i giochi a cui sarebbe stata data nuova vita. Il fatto è che un nuovo Streets of Rage è stato rilasciato di recente nel 2020 da Lizardcube (che ha recentemente fatto Shinobi: Art of Vengeance ). Ma... forse questo è anche un indizio su ciò che Sega ha in mente? Streets of Rage 4 era un progetto leggermente più economico, e dal momento che vogliono far rivivere la serie, lo interpreto nel senso che vogliono fare qualcosa di nuovo con il marchio.

Picchiare le persone insieme ad altri è sempre divertente, e forse questo classico Sega potrebbe avere la stessa impostazione della serie Yakuza prima che Ichiban Kasuga lo trasformasse in un'avventura a turni. Anche se preferisco quest'ultimo, so che a molte persone manca la parte d'azione, e avere un grande mondo da esplorare con una storia ben scritta e persone da battere sulle premesse classiche di Yakuza insieme a Axel Stone e Blaze Fielding sarebbe stato d'oro. Ovviamente, con il supporto cooperativo in modo che tu e almeno un'altra persona (ma preferibilmente tre) possiate visitare la stessa città e combattere per farvi strada.