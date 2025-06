Ecco cosa aspettarsi da FBC: Firebreak in autunno e in inverno

HQ

La prossima settimana, Alan Wake e Control creator Remedy Entertainment calpesteranno nuovi orizzonti aprendo le porte a un progetto live multiplayer cooperativo chiamato FBC: Firebreak. È un titolo che fa parte del più ampio Remedy Connected Universe, ma non è ortodosso per Remedy poiché lo sviluppatore tende a concentrarsi prima di tutto sui giochi per giocatore singolo.

Tuttavia, con FBC: Firebreak quasi qui, cosa possiamo aspettarci dal gioco in futuro. Per placare i fan alla ricerca di una linea costante di contenuti live, lo sviluppatore finlandese ha ora svelato i suoi piani per Autumn e Winter Major Updates. Entrambi aggiungeranno un nuovo lavoro da padroneggiare e una serie di extra aggiuntivi.

Per Autumn, possiamo aspettarci il lavoro Codename Outbreak, così come il sito Research Sector. Ci saranno inoltre nuovi sistemi di gioco e nemici, ricompense guadagnabili gratuite e una varietà di cosmetici e abiti a pagamento.

In Winter, il nuovo lavoro sarà conosciuto come Codename Blackout, e anche se sarà accompagnato da un nuovo cantiere, il nome esatto di questo sito deve ancora essere confermato. Ciò che è stato rivelato è che l'aggiornamento includerà anche nuovi equipaggiamenti e nemici, più guadagni gratuiti e cosmetici extra a pagamento.

La data esatta di rilascio di ogni aggiornamento deve ancora essere fissata, ma puoi almeno iniziare a giocare a FBC: Firebreak dalla prossima settimana, il 17 giugno, su PC, PlayStation, Xbox e persino tramite PlayStation Plus ' giochi mensili gratuiti e anche su Game Pass.