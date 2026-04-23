Ecco cosa aspettarsi da Kiln per il resto dell'anno

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È un grande giorno per i fan di Double Fine, dato che il talentuoso sviluppatore che ci ha regalato Keeper solo circa sei mesi fa, lancia Kiln oggi, 23 aprile. Considerato un gioco di picchia-ceramica, Kiln è un gioco eccentrico e insolito in cui squadre e giocatori competono in una varietà di modalità insolite, tutti usando ceramiche create e progettate da soli.

Con il lancio in corso oggi, Double Fine ha ora condiviso la roadmap per Kiln , evidenziando in dettaglio cosa aspettarsi nelle prossime settimane e anticipando anche ciò che il resto del 2026 offrirà.

Ci viene detto che la prima settimana di supporto post-lancio porterà il Dinosaur Decoration Pack, seguito dall'Aggiornamento 1 e dalla mappa di Hades nella seconda settimana. La terza settimana aggiungerà poi un Sticker Pack, ed è forse utile sapere che ogni aggiornamento fino a questo momento arriverà interamente gratuitamente. Questo cambierà però nella quarta settimana, quando arriverà il Cats & Dogs Decoration Pack.

Guardando all'estate, ci sarà un aggiornamento gratuito chiamato Mission Criti-Bowl che aggiunge due nuove mappe e missioni, un diario di vasi e altro ancora come parte della suite di progressione del gioco. Non viene fornita una data per questo aggiornamento, come vale anche per i piani autunnali e invernali, dove ci viene semplicemente detto di aspettarci una Modalità Foto e "nuovi modi di giocare!"

Partirete Kiln questa sera?