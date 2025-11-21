Ecco cosa devi sapere sulla bozza del piano di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina

HQ

Le proposte di bozza sostenute da Donald Trump richiederebbero all'Ucraina di cedere territori alla Russia, bloccare la sua adesione alla NATO e spianare la strada al ritorno di Mosca al G8, secondo le bozze della proposta viste da Axios, AFP e Associated Press (tramite The Guardian).

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettarsi di discutere il piano con Trump nei prossimi giorni, sottolineando che qualsiasi accordo deve garantire una "pace dignitosa" e proteggere l'indipendenza dell'Ucraina. La risposta di altri funzionari ucraini è stata più decisa, con alcuni che hanno descritto la bozza come una capitolazione che si allinea strettamente alle richieste di lunga data della Russia.

Il piano in 28 punti riconoscerebbe Crimea, Luhansk e Donetsk come di fatto russe, congelerebbe le linee del fronte a Kherson e Zaporizhzhia e ridurrebbe l'esercito ucraino a 600.000 uomini. Chiede inoltre che l'Ucraina rimanga fuori dalla NATO, mentre la Russia verrebbe gradualmente reintegrata nell'economia globale e riammessa nel G8.

Secondo funzionari statunitensi, la proposta è stata sviluppata in modo discreto per settimane dall'inviato speciale statunitense e da alti funzionari russi. La Casa Bianca ha dichiarato che il presidente sostiene il piano, sostenendo che avvantaggia entrambe le parti. Tuttavia, ci si aspetta che i governi europei reagiscano, avvertendo che qualsiasi accordo non deve compromettere la sicurezza regionale.

La bozza del piano di Trump (riassunta):



Concessioni territoriali: l'Ucraina cedette il Donbas e riconoscerebbe Crimea, Luhansk e Donetsk come di fatto russe.

Restrizioni di sicurezza: l'Ucraina sarebbe esclusa dall'aderire alla NATO e costretta a ridurre significativamente le sue forze armate.

Fronti ghiacciati: Parti di Kherson e Zaporizhzhia rimarrebbero "congelate" secondo le attuali linee di controllo.

La reintegrazione della Russia: Mosca verrebbe riammessa nel G8 e vedrebbe revocate importanti sanzioni, con beni congelati in parte utilizzati per ricostruire l'Ucraina.

Garanzie internazionali: sanzioni improvvise e una risposta militare promessa se la Russia invadesse di nuovo, insieme a jet europei stanziati in Polonia.

Condizioni politiche: l'Ucraina avrebbe tenuto elezioni entro 100 giorni e entrambi i paesi avrebbero attuato programmi educativi per promuovere la "tolleranza".

