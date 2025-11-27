Ecco cosa porteranno gli Amiibo di Metroid Prime 4 al gioco

HQ

La Metroid Prime 4: Beyond premiere del 4 dicembre si avvicina rapidamente e, come abbiamo già riportato, Nintendo rilascerà tre nuovi Amiibo in concomitanza con questo. Come sappiamo, non sono solo cose belle da mettere sulla libreria, ma vengono anche usate per sbloccare oggetti nei giochi, e ora Nintendo Giappone ha rivelato quale sarà la loro funzione nella prossima avventura di Samus (tradotta dall'utente Reddit Skullghost).

Samus & Viola [Metroid Prime 4] Amiibo:



Potrai cambiare il colore di Viola.



Ogni volta che tocchi il tuo Amiibo, puoi controllare la distanza totale percorsa da Viola.



Una volta al giorno, puoi aumentare la velocità con cui l'Energia Boost di Viola si rigenera.



Samus [Metroid Prime 4] Amiibo:



Ora puoi cambiare la musica di sottofondo mentre cavalchi Viola a Solvalei.



Una volta al giorno puoi attivare uno scudo che blocca fino a 99 danni.



Quando lo scudo viene attivato, anche la vita di Samus viene completamente ripristinata.



Sylux [Metroid Prime 4] Amiibo:



Dopo aver completato il gioco, potrai vedere le versioni complete dei film che vengono mostrate a frammenti durante il gioco. Anche se non hai Amiibo, puoi guardare la versione completa del film raggiungendo una velocità di scansione e di raccolta degli oggetti del 100%.



Ogni volta che tocchi il tuo Amiibo, sentirai una frase casuale di Sylux.



Se usi qualsiasi Amiibo precedente di Metroid - Samus (serie Super Smash Bros.), Zero Suit Samus (serie Super Smash Bros.), Ridley (serie Super Smash Bros.) o Dark Samus (serie Super Smash Bros.) - "I suoni del gioco vengono riprodotti casualmente."

