Ecco cosa puoi guadagnare nell'evento di benvenuto in Giappone di Forza Horizon 6, della durata di quattro settimane

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È giusto che il primo evento a debuttare in Forza Horizon 6 abbia un'enorme enfasi sulle auto giapponesi. Ora disponibile in gioco, è iniziata la serie Welcome to Japan, che porta un'attività di quattro settimane che offre ai giocatori la possibilità di guadagnare una serie di modelli di auto giapponesi partecipando ad attività stagionali.

Per chi non conosce cosa siano le attività stagionali, queste sono di fatto solo attività normali sulla mappa Forza Horizon 6. Prendono gare e attività open-world esistenti e impongono una restrizione aggiuntiva, chiedendoti di vincere una gara con un'auto giapponese di Classe A o di completare un Time Attack usando un SUV giapponese. La situazione cambia spesso, il che significa che avrai bisogno di un ampio garage per affrontare ciò che serve.

Ma se lo fai, ci sono molte auto aggiuntive in offerta, che coprono le quattro stagioni rotanti nelle prossime quattro settimane. L'estate, ora in attività, permetterà ai fan di conquistare la Toyota Altezza RS200 Z Edition 1999 e la Mitsubishi Lancer Evolution IX MR 2006. Dopo questo, dal 28 maggio, sarà l'autunno quando saranno disponibili la Nissan Skyline GT-R V-Spec 1997 e la Honda CR-X SiR 1991.

Prossima sarà la stagione invernale dal 4 giugno, dove la Subaru STI S209 2019 e la Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37 2016. Infine, la stagione primaverile dell'11 giugno, con la Toyota Starlet Glanza V del 1996 e la Toyota Corolla SR5 del 1974. Inoltre, se parteciperai abbastanza alla stagione, sarai premiato con una Nissan 370Z 2010 e persino con una rara Mazda Furai 2008.

Spunterai qualche compito nella serie Benvenuti in Giappone?