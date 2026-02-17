Ecco cosa si trova nell'edizione fisica di Rayman 30th Anniversary Edition

HQ

Quando Rayman 30th Anniversary Edition è stato annunciato al recente State of Play showcase, molti hanno sorpreso nell'apprendere che il gioco sarebbe stato lanciato il giorno seguente in formato digitale. Abbiamo colto rapidamente l'occasione e abbiamo recensito il gioco in un testo che potete leggere integralmente qui.

Ma dato che questo gioco è un piacere per tutti i fan di Rayman, riunendo alcune versioni del gioco originale e anche un documentario dettagliato su cosa è stato necessario per realizzare questo gioco trentennale, potreste chiedervi quando potrete procurarvi un'edizione fisica e cosa includerà.

Tramite il sito web di Atari, ora abbiamo risposte a questo, poiché è stato confermato che l'edizione fisica inizierà la spedizione il 26 giugno e che includerà una copia del gioco ma anche un foglio adesivo in vinile, alcune cartoline originali Rayman, una copertina reversibile e anche un poster a doppia faccia. E tutto questo per semplici £22,44 (circa €26).

Hai già ottenuto una copia digitale del gioco o stai aspettando questa edizione cartacea?