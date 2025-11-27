Ecco gli episodi di Stranger Things che dovresti vedere prima della quinta stagione

HQ

Oggi segna la prima messa in onda dei primi due episodi della quinta stagione molto attesa di Stranger Things. Ogni episodio è paragonabile a un lungometraggio, rendendolo la produzione Netflix più costosa fino ad oggi. Tuttavia, considerando che sono passati più di tre anni dall'inizio della quarta stagione, potrebbe essere difficile ricordare tutti i dettagli importanti.

Per fortuna, non devi ripassare tutte le vecchie stagioni, perché i creatori di Stranger Things, i fratelli Ross e Matt Duffer, sono venuti in nostro soccorso. Hanno detto a The Hollywood Reporter quali quattro episodi dovresti guardare per essere completamente preparati al finale epico garantito.

I quattro episodi che dovresti rivedere prima della quinta stagione:



Stagione 2: Episodio 4 - Will the Wise



Stagione 2: Episodio 6 - La spia



Stagione 4: Episodio 7 - Il massacro al laboratorio di Hawkins



Stagione 4: Episodio 9 - Il Cavallino



Matt Duffer spiega il suo ragionamento come segue:

"La seconda stagione è quando abbiamo davvero iniziato a costruire la mitologia e ad approfondire tutto, e come questa sarebbe stata una serie in corso. È lì che abbiamo iniziato a piantare davvero i semi della mitologia, e penso che probabilmente sia per questo che è così rilevante. Anche la quarta stagione è molto rilevante — 'Massacro al laboratorio di Hawkins' è una buona stagione."

Detto questo, inizia i compiti e otterrai ancora di più dai primi due episodi. Il resto della stagione uscirà il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno.