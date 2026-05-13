Ecco Googlebook, un'evoluzione basata su Android del Chromebook

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Come può dirci Engadget, Google ha confermato una nuova iniziativa incentrata sui laptop, chiamata Googlebook. Google afferma che questa nuova categoria di laptop è pensata per un mondo che richiede la prima cosa per Gemini. Ulteriori dettagli sono stati promessi più avanti quest'anno.

Google afferma che costruire il sistema operativo da zero su Android permetterà un'integrazione molto più stretta tra Googlebooks e telefoni Android. C'è una nuova funzione di Accesso Rapido che mostrerà il tuo telefono Android compatibile nella barra laterale del browser file, dandoti accesso immediato a tutto ciò che è memorizzato. È presente anche la nuova funzione "Crea il tuo widget" in arrivo su Android 17.

Googlebooks promette di offrire un modo più snello per visualizzare le app dal tuo telefono Android sul portatile. C'è un pulsante per il telefono nella dock in basso sullo schermo, e cliccandoci aperranno una griglia di app che puoi avviare immediatamente sul tuo Googlebook.

La cosa più importante, secondo Google, sembra essere una migliore integrazione con Gemini. Finora Google ha mostrato solo un'altra nuova funzione Gemini chiamata Magic Pointer. Si tratta di un aggiornamento basato sull'IA rispetto al cursore standard che ogni computer usa come interfaccia di puntamento e clic. Muovendo il cursore si trasforma nel Magic Pointer, che Google dice ti darà "suggerimenti rapidi e contestuali" da qualunque cosa tu indichi sullo schermo.

Quando Googlebooks uscirà questo autunno, non coinvolgerà laptop di prima parte. Invece, Google collaborerà con una varietà di produttori tra cui Acer, ASUS, Lenovo, Dell e HP.