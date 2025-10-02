Ecco i circa 45 titoli classici Ubisoft aggiunti a Game Pass Ultimate
E sono anche accompagnati da Hogwarts Legacy, che ora fa parte del servizio di abbonamento per i livelli Premium e Ultimate.
Molte persone erano comprensibilmente scontente quando Microsoft ha aumentato il prezzo di Game Pass Ultimate ieri, e non è stato nemmeno un piccolo aggiustamento, ma un pesante salto del 50%, che presumibilmente ha causato il crash del sito Web sotto il peso degli utenti che volevano annullare i loro abbonamenti.
Ma non è stato solo un aumento di prezzo quello annunciato da Microsoft; Game Pass Ultimate sta anche ricevendo molti nuovi contenuti, tra cui il servizio Ubisoft+ Classic. Grazie a ciò, sono stati aggiunti circa 45 titoli, ovvero:
Assassin's Creed II (PC)
Assassin's Creed III Remastered (Cloud, PC e Xbox)
Assassin's Creed IV Black Flag (Cloud, PC e Xbox)
Assassin's Creed IV Black Flag: Grido di libertà (PC)
Confraternita di Assassin's Creed (PC)
Assassin's Creed Chronicles: Cina (Cloud, PC e Xbox)
Assassin's Creed Chronicles: India (Cloud, PC e Xbox)
Assassin's Creed Chronicles: Russia (Cloud, PC e Xbox)
Assassin's Creed Liberation HD (PC)
Rivelazioni di Assassin's Creed (PC)
Assassin's Creed Rogue Remastered (Cloud, PC e Xbox)
Sindacato di Assassin's Creed (Cloud, PC e Xbox)
Assassin's Creed The Ezio Collection (Cloud e Xbox)
Assassin's Creed Unity (Cloud, PC e Xbox)
Figlio della Luce (Cloud, PC e Xbox)
Far Cry 3 (Cloud, PC e Xbox)
Far Cry 3 Blood Dragon (Cloud, PC e Xbox)
Far Cry Primal (Cloud, PC e Xbox)
Mondo degli squali affamati (Cloud, PC e Xbox)
Follia del Monopolio (Cloud, PC e Xbox)
Monopoly 2024 (Cloud, PC e Xbox)
OddBallers (Cloud, PC e Xbox)
Prince of Persia La corona perduta (Cloud, PC e Xbox)
Rabbids Invasion: la serie TV interattiva (Cloud e Xbox)
Rabbids: Il partito delle leggende (Cloud, PC e Xbox)
Rayman Legends (Cloud, PC e Xbox)
Assalto urbano a rischio (Cloud e Xbox)
Scott Pilgrim vs. The World: Il gioco (Cloud, PC e Xbox)
Skull and Bones (Cloud, PC e Xbox Series S/X)
South Park: Il Bastone della Verità (Cloud, PC e Xbox)
Starlink: Battaglia per Atlas (Cloud, PC e Xbox)
Ripido (Cloud, PC e Xbox)
The Crew 2 (Cloud, PC e Xbox)
The Settlers: Nuovi alleati (Cloud, PC e Xbox)
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Cloud, PC e Xbox)
Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Cloud, PC e Xbox)
Tom Clancy's The Division (Cloud, PC e Xbox)
Trackmania Turbo (Cloud, PC e Xbox)
Trasferimento (Cloud e Xbox)
Versioni di prova di Fusion (Cloud, PC e Xbox)
Prove del Drago di Sangue (Cloud, PC e Xbox)
Trials Rising (Cloud, PC e Xbox)
Uno (Cloud, PC e Xbox)
Valiant Hearts: La Grande Guerra (Cloud, PC e Xbox)
Watch Dogs (Cloud, PC e Xbox)
Ruota della fortuna (Cloud e Xbox)
Zombi (Cloud, PC e Xbox)
Come se non bastasse, un po' sorprendentemente è stato aggiunto anche un altro titolo che non è di Ubisoft, che è della varietà più pesante, più precisamente Hogwarts Legacy (Cloud, PC e Xbox). Tutti questi giochi sono disponibili per il download e il gioco (la maggior parte di essi anche per lo streaming tramite il cloud) in questo momento tramite Game Pass Ultimate.