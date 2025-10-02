Ecco i circa 45 titoli classici Ubisoft aggiunti a Game Pass Ultimate

HQ

Molte persone erano comprensibilmente scontente quando Microsoft ha aumentato il prezzo di Game Pass Ultimate ieri, e non è stato nemmeno un piccolo aggiustamento, ma un pesante salto del 50%, che presumibilmente ha causato il crash del sito Web sotto il peso degli utenti che volevano annullare i loro abbonamenti.

Ma non è stato solo un aumento di prezzo quello annunciato da Microsoft; Game Pass Ultimate sta anche ricevendo molti nuovi contenuti, tra cui il servizio Ubisoft+ Classic. Grazie a ciò, sono stati aggiunti circa 45 titoli, ovvero:



Assassin's Creed II (PC)



Assassin's Creed III Remastered (Cloud, PC e Xbox)



Assassin's Creed IV Black Flag (Cloud, PC e Xbox)



Assassin's Creed IV Black Flag: Grido di libertà (PC)



Confraternita di Assassin's Creed (PC)



Assassin's Creed Chronicles: Cina (Cloud, PC e Xbox)



Assassin's Creed Chronicles: India (Cloud, PC e Xbox)



Assassin's Creed Chronicles: Russia (Cloud, PC e Xbox)



Assassin's Creed Liberation HD (PC)



Rivelazioni di Assassin's Creed (PC)



Assassin's Creed Rogue Remastered (Cloud, PC e Xbox)



Sindacato di Assassin's Creed (Cloud, PC e Xbox)



Assassin's Creed The Ezio Collection (Cloud e Xbox)



Assassin's Creed Unity (Cloud, PC e Xbox)



Figlio della Luce (Cloud, PC e Xbox)



Far Cry 3 (Cloud, PC e Xbox)



Far Cry 3 Blood Dragon (Cloud, PC e Xbox)



Far Cry Primal (Cloud, PC e Xbox)



Mondo degli squali affamati (Cloud, PC e Xbox)



Follia del Monopolio (Cloud, PC e Xbox)



Monopoly 2024 (Cloud, PC e Xbox)



OddBallers (Cloud, PC e Xbox)



Prince of Persia La corona perduta (Cloud, PC e Xbox)



Rabbids Invasion: la serie TV interattiva (Cloud e Xbox)



Rabbids: Il partito delle leggende (Cloud, PC e Xbox)



Rayman Legends (Cloud, PC e Xbox)



Assalto urbano a rischio (Cloud e Xbox)



Scott Pilgrim vs. The World: Il gioco (Cloud, PC e Xbox)



Skull and Bones (Cloud, PC e Xbox Series S/X)



South Park: Il Bastone della Verità (Cloud, PC e Xbox)



Starlink: Battaglia per Atlas (Cloud, PC e Xbox)



Ripido (Cloud, PC e Xbox)



The Crew 2 (Cloud, PC e Xbox)



The Settlers: Nuovi alleati (Cloud, PC e Xbox)



Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Cloud, PC e Xbox)



Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Cloud, PC e Xbox)



Tom Clancy's The Division (Cloud, PC e Xbox)



Trackmania Turbo (Cloud, PC e Xbox)



Trasferimento (Cloud e Xbox)



Versioni di prova di Fusion (Cloud, PC e Xbox)



Prove del Drago di Sangue (Cloud, PC e Xbox)



Trials Rising (Cloud, PC e Xbox)



Uno (Cloud, PC e Xbox)



Valiant Hearts: La Grande Guerra (Cloud, PC e Xbox)



Watch Dogs (Cloud, PC e Xbox)



Ruota della fortuna (Cloud e Xbox)



Zombi (Cloud, PC e Xbox)



Come se non bastasse, un po' sorprendentemente è stato aggiunto anche un altro titolo che non è di Ubisoft, che è della varietà più pesante, più precisamente Hogwarts Legacy (Cloud, PC e Xbox). Tutti questi giochi sono disponibili per il download e il gioco (la maggior parte di essi anche per lo streaming tramite il cloud) in questo momento tramite Game Pass Ultimate.