news

Ecco i circa 45 titoli classici Ubisoft aggiunti a Game Pass Ultimate

E sono anche accompagnati da Hogwarts Legacy, che ora fa parte del servizio di abbonamento per i livelli Premium e Ultimate.



Molte persone erano comprensibilmente scontente quando Microsoft ha aumentato il prezzo di Game Pass Ultimate ieri, e non è stato nemmeno un piccolo aggiustamento, ma un pesante salto del 50%, che presumibilmente ha causato il crash del sito Web sotto il peso degli utenti che volevano annullare i loro abbonamenti.

Ma non è stato solo un aumento di prezzo quello annunciato da Microsoft; Game Pass Ultimate sta anche ricevendo molti nuovi contenuti, tra cui il servizio Ubisoft+ Classic. Grazie a ciò, sono stati aggiunti circa 45 titoli, ovvero:


  • Assassin's Creed II (PC)

  • Assassin's Creed III Remastered (Cloud, PC e Xbox)

  • Assassin's Creed IV Black Flag (Cloud, PC e Xbox)

  • Assassin's Creed IV Black Flag: Grido di libertà (PC)

  • Confraternita di Assassin's Creed (PC)

  • Assassin's Creed Chronicles: Cina (Cloud, PC e Xbox)

  • Assassin's Creed Chronicles: India (Cloud, PC e Xbox)

  • Assassin's Creed Chronicles: Russia (Cloud, PC e Xbox)

  • Assassin's Creed Liberation HD (PC)

  • Rivelazioni di Assassin's Creed (PC)

  • Assassin's Creed Rogue Remastered (Cloud, PC e Xbox)

  • Sindacato di Assassin's Creed (Cloud, PC e Xbox)

  • Assassin's Creed The Ezio Collection (Cloud e Xbox)

  • Assassin's Creed Unity (Cloud, PC e Xbox)

  • Figlio della Luce (Cloud, PC e Xbox)

  • Far Cry 3 (Cloud, PC e Xbox)

  • Far Cry 3 Blood Dragon (Cloud, PC e Xbox)

  • Far Cry Primal (Cloud, PC e Xbox)

  • Mondo degli squali affamati (Cloud, PC e Xbox)

  • Follia del Monopolio (Cloud, PC e Xbox)

  • Monopoly 2024 (Cloud, PC e Xbox)

  • OddBallers (Cloud, PC e Xbox)

  • Prince of Persia La corona perduta (Cloud, PC e Xbox)

  • Rabbids Invasion: la serie TV interattiva (Cloud e Xbox)

  • Rabbids: Il partito delle leggende (Cloud, PC e Xbox)

  • Rayman Legends (Cloud, PC e Xbox)

  • Assalto urbano a rischio (Cloud e Xbox)

  • Scott Pilgrim vs. The World: Il gioco (Cloud, PC e Xbox)

  • Skull and Bones (Cloud, PC e Xbox Series S/X)

  • South Park: Il Bastone della Verità (Cloud, PC e Xbox)

  • Starlink: Battaglia per Atlas (Cloud, PC e Xbox)

  • Ripido (Cloud, PC e Xbox)

  • The Crew 2 (Cloud, PC e Xbox)

  • The Settlers: Nuovi alleati (Cloud, PC e Xbox)

  • Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Cloud, PC e Xbox)

  • Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Cloud, PC e Xbox)

  • Tom Clancy's The Division (Cloud, PC e Xbox)

  • Trackmania Turbo (Cloud, PC e Xbox)

  • Trasferimento (Cloud e Xbox)

  • Versioni di prova di Fusion (Cloud, PC e Xbox)

  • Prove del Drago di Sangue (Cloud, PC e Xbox)

  • Trials Rising (Cloud, PC e Xbox)

  • Uno (Cloud, PC e Xbox)

  • Valiant Hearts: La Grande Guerra (Cloud, PC e Xbox)

  • Watch Dogs (Cloud, PC e Xbox)

  • Ruota della fortuna (Cloud e Xbox)

  • Zombi (Cloud, PC e Xbox)

Come se non bastasse, un po' sorprendentemente è stato aggiunto anche un altro titolo che non è di Ubisoft, che è della varietà più pesante, più precisamente Hogwarts Legacy (Cloud, PC e Xbox). Tutti questi giochi sono disponibili per il download e il gioco (la maggior parte di essi anche per lo streaming tramite il cloud) in questo momento tramite Game Pass Ultimate.

