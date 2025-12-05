Ecco i dieci giochi più cercati su Google del 2025

HQ

L'anno sta rapidamente per finire, il che ovviamente significa liste di ogni tipo. Ieri, Microsoft ha rivelato quale titolo di terze parti ha attirato il maggior numero di abbonati a Game Pass durante l'anno, e ora Google colge l'occasione per dirci quali giochi abbiamo cercato nel 2025.

Si scopre che la Svezia ha avuto un anno davvero buono, con quattro dei dieci giochi più cercati su Google provenienti dal paese nordico, inclusi i primi due posti nella classifica:



Arc Raiders

Battlefield 6

Fili

Split Fiction

Clair Obscur: Expedition 33

Path of Exile 2

Grand Theft Auto VI

Pokémon Legends Z-A

Minecraft

Roblox



Considerando come si è svolto l'anno, questa lista sembra abbastanza prevedibile, anche se ci saremmo aspettati che tutte le discussioni, le speculazioni e i ritardi su Grand Theft Auto VI lo portassero almeno nella top 5. Che ne pensi? La lista sembra più o meno come ti aspettavi?