Ecco i film e le serie preferiti di Hideo Kojima del 2025

Come sapete, abbiamo già pubblicato le nostre classifiche principali del 2025 dei migliori giochi, serie TV e film, e abbiamo seguito altre importanti cerimonie di premiazione come The Game Awards. Si potrebbe pensare che avremmo chiuso con questa storia, ma ora una persona che sappiamo che molti ammirano ha condiviso i suoi pensieri sull'anno scorso, ed è così influente che sappiamo che il suo gusto è di grande interesse.

Stiamo parlando del veterano del settore e icona Hideo Kojima, che ha pubblicato su Instagram la sua lista di film e serie TV preferiti del 2025. Come puoi immaginare, è un miscuglio, per usare un eufemismo, pieno sia di contributi inaspettati (Heretic che The Shadow's Edge ) e attesi (Frankenstein e KPop Demon Hunters ), oltre ad alcuni titoli più di nicchia (Affeksjonsverdi e Quand Vient l'Automne ).

Dai un'occhiata a tutti i preferiti di Kojima qui sotto. Vedi qualcosa che ti piace, che ti sorprende o che vuoi vedere in base alle sue raccomandazioni?







