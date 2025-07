Ecco i gironi per la Coppa del Mondo Esports in corso Honor of Kings Coppa del Mondo 2025

HQ

Ci sono alcuni grandi tornei Esports World Cup in programma per questa settimana, incluso il grosso dell'azione per il Honor of Kings World Cup 2025, che sta vedendo i progressi della fase a gironi prima di concludersi alla fine di questa settimana. Stando così le cose, ti starai chiedendo quali squadre si trovano nei rispettivi gruppi e queste informazioni possono essere visualizzate di seguito.

Gruppo A:



Lista nera internazionale



Gioco delle zampe



Gen.G Esports



Boom Esports



Gruppo B:



Dominator Esports



Vitalità di squadra



Alpha7 Esports



Loop



Gruppo C:



Menti contorte



Nova Esports



Kagendra



Esport di toporagno nero



Gruppo D:



Gioco alfa



A.C.T. Esports Club



OG Esports



NS RedForce



Allo stato attuale, l'azione nei Gruppi A e B è già iniziata, tanto che Paws Gaming, Gen.G, Team Vitality e Alpha7 sono avanzati alle rispettive finali del girone superiore, mentre Blacklist, Boom, Dominator e Loops lottano tutti per la sopravvivenza nel girone inferiore. L'azione nei gruppi C e D inizierà oggi.