Ecco i migliori titoli Dreamcast secondo i fan

Ieri abbiamo riportato che Switch 2 ha effettivamente un numero maggiore di giochi esclusivi dopo meno di un anno sul mercato rispetto a PlayStation 5 e Xbox Series S/X messi insieme, dopo cinque anni e mezzo sul mercato. Semplicemente, questa generazione è piuttosto carente in questo senso, ma non è sempre stato così.

Prendiamo ad esempio il Dreamcast. Durò solo circa due anni (in Occidente, nemmeno quello), ma aveva una libreria assolutamente straordinaria di giochi superbi, molti dei quali esclusivi. Nelle ultime settimane, il più grande gruppo Dreamcast su Reddit, con quasi 100.000 membri, ha votato per i migliori giochi del formato - e questo è davvero una lettura gustosa.

I giochi sono classificati in diverse categorie e suddivisi in migliori, secondo migliore, terzo e quarto migliore (in una categoria chiamata "Dai loro i fiori"). Sebbene alcuni giochi siano stati poi rilasciati in altri formati quando Dreamcast fallì, la maggior parte rimase ancora esclusiva al lancio. Va anche menzionato che i giochi potevano vincere solo una categoria per ogni round.

La lista include vincitori di grandi nomi come Sonic Adventure come miglior gioco platform, Resident Evil - Code: Veronica come miglior gioco horror, Skies of Arcadia come miglior J-RPG, Soul Calibur come miglior picchiaduro e Virtua Tennis come miglior gioco sportivo - ma anche titoli minori come Chu Chu Rocket nella categoria miglior puzzle game, Samba de Amigo come miglior gioco di ritmo, e Ikaruga come meglio sparare. E il vincitore della categoria GOAT (Greatest of All Time) era... Shenmue II.

Dai un'occhiata alle liste qui sotto, piene di pesanti e esclusive. Una cifra quasi incredibile per una console con una vita così breve come il Dreamcast.

Quali giochi per Dreamcast ti sono piaciuti di più e cosa hai pensato della console di breve durata?

