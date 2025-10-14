Ecco il momento in cui Trump e Sánchez si stringono la mano dopo che il presidente degli Stati Uniti ha criticato la Spagna

HQ

In un momento cordiale ma politicamente carico al vertice di pace di Gaza del 13 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez si sono stretti la mano nonostante le persistenti differenze sulle spese militari e sulla politica in Medio Oriente.

"Spagna. Dov'è la Spagna? Stai lavorando con lui per quanto riguarda il PIL? Ci avvicineremo. Ci avvicineremo. Ma stai facendo un lavoro fantastico", ha detto Trump, rivolgendosi a Sánchez durante una rassegna dei paesi coinvolti nel processo di pace che ha posto fine alle ostilità, ha assicurato il rilascio degli ostaggi israeliani e ha permesso l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza.

La stretta di mano, la prima tra i due leader da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è entrato in carica il 20 gennaio 2025, è apparsa amichevole, ma è stata, ovviamente, un momento politicamente carico, soprattutto dopo il suggerimento di Trump della scorsa settimana di espellere potenzialmente la Spagna dalla NATO per il suo rifiuto di aumentare la spesa per la difesa al cinque per cento del PIL.

Invitato dall'Egitto e dagli Stati Uniti, Sánchez ha partecipato con l'obiettivo di sostenere il piano di pace, sottolineando l'urgente necessità di aiuti umanitari per raggiungere Gaza. Nonostante le differenze ideologiche e le tensioni passate con Trump, la breve interazione tra i due leader ha sottolineato l'etichetta diplomatica che circonda un passo storico verso la stabilità regionale.