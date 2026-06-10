Ecco il nuovo logo della serie Ghostbusters di Netflix

Negli ultimi mesi, ci sono stati aggiornamenti occasionali sul prossimo progetto Ghostbusters di Netflix, una serie TV animata basata sui amati acchiappafantasmi. Sappiamo che Dan "Ray Stantz" Aykroyd è coinvolto nel progetto come produttore esecutivo, il che si spera garantisce autenticità.

Non sappiamo ancora quando la serie TV andrà in onda (a parte il fatto che è prevista per il 2027), e non c'è ancora un trailer o qualcosa del genere. Tuttavia, sembra che sia arrivato il momento di rivelare presto di più, perché Netflix ha ora svelato il nuovo logo degli Acchiappafantasmi e ha svelato il titolo.

La serie TV apparentemente si chiamerà Ghostbusters: Night Shift, e se il logo è un indizio dello stile dello show, probabilmente possiamo aspettarci un design pop art ispirato a Roy Lichtenstein e Andy Warhol. Dai un'occhiata al logo qui sotto.

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