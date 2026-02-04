Ecco il primo trailer da MLB The Show 26

HQ

Tra soli due mesi sarà il momento del lancio dell'edizione di quest'anno di MLB The Show, che uscirà il 17 marzo, dove chi si concede un po' di più per un'edizione più costosa potrà iniziare già dal 13 marzo. Stranamente, il gioco non arriverà su Switch 2, ma arriverà anche sulla prima Switch, oltre che su PlayStation 5 e Xbox Series S/X.

Il mese scorso abbiamo riportato che la star dei New York Yankees Aaron Judge aveva avuto l'onore di essere la star di copertina di MLB The Show 26, e ora abbiamo anche un trailer completo di gameplay, dove possiamo scoprire diverse nuove funzionalità e aggiunte di contenuti. Guarda il video qui sotto e leggi di più sul PlayStation Blog.