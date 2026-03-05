Ecco il primo trailer del Suikoden Anime

HQ

Come abbiamo già riportato, Suikoden sta tornando, anche se non come gioco, ma come anime. Il film è basato su Suikoden II, spesso considerato uno dei migliori giochi di ruolo giapponesi di tutti i tempi.

Ora, mancano solo sei mesi alla prima emissione, è stato pubblicato il primo trailer, insieme a una sinossi:

"Il Regno delle Highland, situato nella parte nord-orientale della regione del Dunan, possiede una potente forza militare. Due ragazzi, il protagonista Lilyu e il suo migliore amico Jowie, sono membri dell'unità dei bambini soldati. I due guardano lo stesso cielo stellato, dormono nella stessa tenda e credono nello stesso futuro. Quando questa battaglia finirà e l'alba sorgerà, le loro vite quotidiane torneranno.

"Ma le loro speranze sono vane, poiché i due vengono risucchiati nel vortice del destino che porta alla guerra. I ragazzi senza potere ottengono grande potere. Sotto un cielo notturno illuminato da 108 stelle splendenti, questi ragazzi, con domande senza risposta nel cuore, iniziano a camminare avanti, guidati dalle proprie convinzioni."

Il film promette di avere un "cast stellare" con nomi come Taku Yashiro nel ruolo del cattivo Luka Blight, Chika Anzai come Jillia Blight, Takeo Otsuka come Shu e Yoshino Aoyama nel ruolo di Apple.

Suikoden the Anime debutta a ottobre, e puoi vedere il primo trailer qui sotto.