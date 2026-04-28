Ecco il primo trailer di Jackass: Best and Last

Come forse sapete, quest'estate è il momento di dire addio alla ciurma di Jackass. Oggi, un paio di membri del gruppo sono più vicini ai 60 che ai 50, e molti di loro stanno affrontando ferite dovute a tutte le folli acrobazie con cui ci hanno intrattenuto negli ultimi due decenni e mezzo. Ora si stanno preparando per quello che si spera sarà un addio davvero divertente, che includerà sia uno sguardo alla loro carriera sia "nuove acrobazie e stupidità."

Come abbiamo già riportato, il prossimo film si intitola Jackass: Best and Last , con uscita nelle sale il 26 giugno. Johnny Knoxville, Steve-O e il resto della troupe ora vogliono che tu "prenda i tuoi stupidi amici, alzi i bicchieri e venga a vivere l'evento cinematografico che promette di essere l'ultima volta che riderai così tanto in un cinema."

E questo suona sicuramente allettante. Dai un'occhiata al primo trailer qui sotto per quello che sembra davvero un addio appropriato, con tanta nostalgia di un'epoca passata.

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