Ecco il programma della stagione BLAST R6 2025

L'anno solare 2025 Rainbow Six: Siege sembra un po' diverso da quello a cui siamo abituati. A causa dell'evento Rainbow Six: Siege X Re:Load che si terrà alla fine di questo mese, la stagione principale del 2025 prenderà il via a giugno. Andrà poi avanti fino a febbraio 2026, quando si terrà il prossimo Six Invitational.

Il programma completo conferma che Stage 1 si svolgerà anche per tutto luglio, e sarà poi seguito da un Stage 2 esteso che avverrà tra agosto e ottobre. Quindi un Major novembre avrà luogo tutto prima che il Season Finals si verifichi a dicembre, più o meno nello stesso periodo in cui il Last Chance Qualifiers si verifica per il Six Invitational, con questi che durano fino a gennaio. Il SI 2026 sarà l'evento finale della stagione.

In caso contrario, BLAST ha notato che la prossima stagione utilizzerà il formato dei quattro campionati regionali che si estendono da Europe MENA League, North American League, South American League e Asia Pacific League. Ognuno avrà i propri eventi per le varie tappe, ma si scontrerà agli sforzi finali internazionali alla fine di ogni tappa.

Non vedi l'ora che la modalità competitiva Rainbow Six torni?