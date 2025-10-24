Ecco il trailer di apertura di Double Dragon Revive

HQ

Un genere che raramente delude è il picchiaduro. Trenta-trentacinque anni fa, questo tipo di gioco era estremamente popolare e abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta con titoli come Burning Fight, Double Dragon, Final Fight, Streets of Rage e Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time.

Nel corso degli ultimi anni, però, abbiamo assistito a una netta rinascita dei picchiaduro grazie a giochi come Final Vendetta, River City Girls 2, Sifu, Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - e ieri ha visto l'uscita di Double Dragon Revive.

Quest'ultimo è sviluppato dallo studio giapponese Yuke's, e invece di concentrarsi sullo stile retrò che normalmente caratterizza il genere, ora è costruito interamente in poligoni. Abbiamo una recensione in cantiere, ma mentre la aspetti, ora possiamo offrirti la sequenza di apertura del gioco, che puoi controllare qui sotto per entrare nell'atmosfera per alcune buone botte vecchio stile.

Double Dragon Revive è ora disponibile per PC, PlayStation, Switch e Xbox.