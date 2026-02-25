Ecco il trailer di lancio Fallout 4 dell'edizione Switch 2

HQ

Finalmente, è ora possibile sperimentare il deserto altrettanto radioattivo e letale di Bethesda sulle console Nintendo, dato che Fallout 4 è stato rilasciato ieri per Switch 2. Questa edizione si chiama Anniversary Edition e, oltre al gioco base, include anche sei espansioni ufficiali: Automatron, Far Harbor, Nuka-World e gli add-on Workshop.

Ma perché fermarsi qui? Bethesda è chiaramente desiderosa che i possessori di Switch 2 si divertano molto con Fallout 4, quindi includono anche "oltre 150 contenuti del Creation Club, tra cui i preferiti dai fan e oggetti inediti pensati per arricchire il tuo viaggio. Dalle nuove armi e diverse razze di Dogmeat come un husky o un dalmata, a modifiche al gameplay ed espansioni delle missioni, c'è qualcosa per ogni abitante del Vault."

Per darci uno sguardo più da vicino a tutto questo, è stato pubblicato un trailer di lancio, che potete trovare qui sotto. Dagli un'occhiata, e se sei entusiasta di giocare, puoi scaricarla oggi stesso tramite l'eShop - e sarà rilasciata in formato fisico ad aprile.