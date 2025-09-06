news
Borderlands 4
Ecco il trailer di lancio ufficiale di Borderlands 4
Sembra che Gearbox abbia davvero ascoltato tutti i feedback riguardanti Borderlands 3 e stia per offrire la grandezza...
Manca meno di una settimana alla premiere di Borderlands 4. Vicino, ma non così vicino da dover ancora essere rilasciato un cosiddetto "trailer di lancio". Ma... A Gearbox non importa, e ne ha appena sganciato uno.
Il trailer è breve e non offre molto gameplay, ma almeno possiamo dare un'occhiata alle diverse classi, alcuni nemici, un paio di veicoli e armi, un bel po'! Ci viene anche ricordato che Gearbox pensa che dovremmo preordinare per alcune chicche extra.
Il gioco uscirà il 12 settembre per PC, PlayStation e Xbox e il 3 ottobre per Switch 2. Dai un'occhiata al trailer qui sotto e leggi la nostra recente anteprima per alcune impressioni finali prima dell'uscita.
