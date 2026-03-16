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Ecco il tuo primo sguardo alla Ferrari Amalfi Spider

È alimentata da un V8 biturbo da 3,9 litri che eroga 631 cavalli.

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Non capita tutti i giorni di poter guardare una nuova Ferrari, ma Car and Driver e Top Gear ci hanno fornito le prime immagini ufficiali della Ferrari Amalfi V8 Spider, che combina un tetto pieghevole con lo stesso motore V8 ad alte prestazioni e la stessa tecnologia della coupé. Progettata come una elegante GT cabrioletta, la Spider dovrebbe arrivare come modello 2027 e continuare la tradizione Ferrari delle carrozze a motore anteriore con cavolo.

Al centro si trova il familiare V8 biturbo da 3,9 litri di Ferrari, che eroga circa 631 cavalli e 560 lb-ft di coppia. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a otto rapporti, offrendo prestazioni di livello supercar nonostante l'attenzione grandioturismo. Ferrari sostiene che l'Amalfi Spider può correre da 0 a 62 mph in circa 3,3 secondi e raggiungere una velocità massima vicina a 199 mph.

Il prezzo non è stato ufficialmente confermato, ma la cabriolet dovrebbe costare circa 300.000 dollari, leggermente più rispetto alla coupé Amalfi su cui si basa. Potete vedere le prime immagini qui sotto.

Ecco il tuo primo sguardo alla Ferrari Amalfi Spider

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