Ecco il tuo primo sguardo alla Ferrari Amalfi Spider

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Non capita tutti i giorni di poter guardare una nuova Ferrari, ma Car and Driver e Top Gear ci hanno fornito le prime immagini ufficiali della Ferrari Amalfi V8 Spider, che combina un tetto pieghevole con lo stesso motore V8 ad alte prestazioni e la stessa tecnologia della coupé. Progettata come una elegante GT cabrioletta, la Spider dovrebbe arrivare come modello 2027 e continuare la tradizione Ferrari delle carrozze a motore anteriore con cavolo.

Al centro si trova il familiare V8 biturbo da 3,9 litri di Ferrari, che eroga circa 631 cavalli e 560 lb-ft di coppia. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a otto rapporti, offrendo prestazioni di livello supercar nonostante l'attenzione grandioturismo. Ferrari sostiene che l'Amalfi Spider può correre da 0 a 62 mph in circa 3,3 secondi e raggiungere una velocità massima vicina a 199 mph.

Il prezzo non è stato ufficialmente confermato, ma la cabriolet dovrebbe costare circa 300.000 dollari, leggermente più rispetto alla coupé Amalfi su cui si basa. Potete vedere le prime immagini qui sotto.