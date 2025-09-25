Ecco la lista completa degli eventi di eSport offerti al DreamHack Atlanta

HQ

Quale modo migliore per celebrare il giorno più spaventoso dell'anno se non quello di... Guarda un sacco di eventi di eSport! Questo Halloween, DreamHack Atlanta inizierà ufficialmente, dal 31 ottobre al 2 novembre. A circa cinque settimane dall'inizio di questo festival, DreamHack ha ora rivelato la lista completa dei tornei che saranno presenti all'evento.

L'headliner è il SNK World Championship 2025, che riunirà un gruppo dei migliori giocatori di Fatal Fury: City of the Wolves, The King of Fighters XV, Samurai Shodown e Art of Fighting 3 per competere per una fetta di un enorme montepremi di $ 4,1 milioni.

L'altro evento degno di nota è il Marvel Rivals Ignite Grand Final, che offrirà fino a 1 milione di dollari e in realtà durerà un po' più a lungo del DreamHack, poiché inizia il 27 ottobre e termina il 2 novembre.

Il prossimo è il Clash of Clans World Championship Finals dove saranno disponibili $ 700.000, il tutto mentre il Clash Royale League World Finals si verificano anche e servono $ 500.000. Questi costituiscono gli eventi davvero grandi del festival, poiché il resto dei tornei ha montepremi molto più piccoli. Tuttavia, per quanto riguarda ciò che ci si può aspettare su questi fronti, il resto della lista include quanto segue:



Qualificazioni FC Pro Open Last Chance e qualificazioni globali FC Pro Open



Sfida CFB26 DreamHack



Arcobaleno 6 Assedio X Atlanta (R6X ATL)



DreamHack Knockout



Il DreamHack Collegiate Invitational



Ci saranno anche altri tornei, come il primo evento 2XKO in assoluto.