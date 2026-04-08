Ecco la nuova tecnologia della TV True RGB Mini LED di Sony

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Sony ha ora presentato una propria TV Mini LED con retroilluminazione RGB, chiamata True RGB. L'idea è sottolineare che le retroilluminazione LED rosse, verdi e blu permettono "colori più puri, maggiore luminosità e il volume di colore più grande mai raggiunto nella storia della TV domestica di Sony", come riportato da Engadget.

Inoltre, secondo Engadget, questa non è una tecnologia nuova, ma piuttosto la stessa tecnologia Micro RGB presentata in precedenza da Samsung, LG, HiSense e altri. Questi nuovi tipi di TV utilizzano retroilluminazione LED rosse, verdi e blu pure insieme a uno strato LCD per produrre l'immagine finale. L'obiettivo è avere una migliore accuratezza dei colori e più luminosità rispetto alle normali TV Mini LED.

Sony fa qualcosa di diverso rispetto ai suoi concorrenti. Per controllare i LED con maggiore precisione, hanno preso in prestito algoritmi da monitor di riferimento professionali. Questo dovrebbe permettere un controllo del colore più preciso e una luminosità più alta. Riduce anche il "blooming", che si verifica quando la luce filtra nei pixel vicini. Infine, questa nuova tecnologia migliora anche l'accuratezza del colore, quando si guarda la TV da un angolo.

Sony ha promesso di rilasciare "ulteriori dettagli" nel prossimo futuro.