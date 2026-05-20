Ecco la scena cinematica di apertura per Yoshi and the Mysterious Book

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Ieri è stato finalmente il giorno in cui abbiamo potuto condividere le nostre impressioni su Yoshi and the Mysterious Book, che uscirà domani per Switch 2. Abbiamo dato a questa avventura accogliente, progettata in modo quasi ridicolmente affascinante, una colonna sonora piuttosto decente.

Ma se avete letto le nostre impressioni e vi piacerebbe ancora saperne di più sull'avventura, specialmente sulla trama della storia, Nintendo ha ora pubblicato la sequenza di apertura del gioco così potete avere un assaggio di come tutto inizia. Dai un'occhiata qui sotto e vai qui per leggere la nostra recensione.