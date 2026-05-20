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Yoshi and the Mysterious Book

Ecco la scena cinematica di apertura per Yoshi and the Mysterious Book

Ogni storia ha il suo inizio, e questo è il saluto che Yoshi ti darà quando inizierai la sua nuova avventura domani.

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Ieri è stato finalmente il giorno in cui abbiamo potuto condividere le nostre impressioni su Yoshi and the Mysterious Book, che uscirà domani per Switch 2. Abbiamo dato a questa avventura accogliente, progettata in modo quasi ridicolmente affascinante, una colonna sonora piuttosto decente.

Ma se avete letto le nostre impressioni e vi piacerebbe ancora saperne di più sull'avventura, specialmente sulla trama della storia, Nintendo ha ora pubblicato la sequenza di apertura del gioco così potete avere un assaggio di come tutto inizia. Dai un'occhiata qui sotto e vai qui per leggere la nostra recensione.

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Yoshi and the Mysterious Book Score

Yoshi and the Mysterious Book

RECENSIONE. Scritto da Palle Havshøi-Jensen

Yoshi and the Mysterious Book offre poca sfida ed è chiaramente pensato per i giocatori più giovani - anche se i giocatori più grandi possono comunque divertirsi un po'. Quasi.



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