Ecco la VF-26: Haas diventa il terzo team a svelare la vettura di Formula 1 2026

La scorsa settimana è stata svelata la prima serie di auto di Formula 1 per la stagione 2026, quando Red Bull e il suo team gemello Racing Bulls si sono recati a Detroit, Michigan, per mostrare al mondo la RB22 e la VCARB03. Ora, una terza squadra ha seguito l'esempio, poiché Haas ha ufficialmente sollevato il sipario sul VF-26.

Prevista per essere guidata da Esteban Ocon e Ollie Bearman, questa auto assomiglia molto ai moderni design Haas, essendo presentata principalmente in bianco con alcuni accenti rossi e neri.

Poiché queste sono solo le vetture da mostra utilizzate per presentare la livrea della prossima stagione, è difficile sapere quanto sarà simile la versione ufficiale per la gara, ma la cosa fondamentale da notare è che le speranze saranno alte che possa eguagliare le prestazioni e il successo della VF-25 del 2025, che si è rivelata di grande impatto per Haas guadagnando alla squadra più piccola della griglia di F1 fino a 79 punti e vederlo concludere in un ammirevole ottavo posto su dieci.

L'altra informazione chiave da sapere sul VF-26 è che opererà con un gruppo motopropulsore creato da Ferrari, la stessa unità utilizzata anche nelle future Ferrari e Cadillac.

Per quanto riguarda le prossime presentazioni delle auto, si preannuncia una settimana intensa: Audi presenterà la sua vettura oggi e anche Honda presenterà il nuovo motore, prima che Mercedes mostri la sua vettura giovedì, e poi Ferrari e Alpine chiuderanno la settimana con le rivelazioni venerdì.

Cosa pensi del VF-26?