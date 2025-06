Ecco le nostre prime impressioni su Nintendo Switch 2

HQ

Come probabilmente avrete visto altrove, Nintendo ha scelto, in un modo relativamente curioso, di abbandonare una vera e propria strategia di stampa in relazione al lancio della console Switch 2. È curioso perché questa particolare console è, con ogni probabilità, destinata ad essere una delle più grandi di sempre, e la pubblicità da parte della stampa mondiale nei giorni precedenti il lancio potrebbe essere servita solo ad aumentare ulteriormente il già alto livello di eccitazione.

Ma eccoci qui: abbiamo ritirato ieri la nostra console Switch 2, ci abbiamo giocato per un giorno e mezzo e presentiamo qui le primissime impressioni critiche sulla piattaforma console finale, che saranno integrate da un verdetto finale in un secondo momento. Allo stesso tempo, sono lieto di presentare le nostre impressioni sulla recensione di Mario Kart World e Welcome Tour, e di seguito troverete il gameplay del primo, il nostro video Quick Look e un unboxing del pacchetto finale.

Innanzitutto, e questo è qualcosa che risuonerà, lo Switch 2 è un pezzo di hardware sublime, puramente da una prospettiva sobria e fisica. I materiali neri opachi con la sottile codifica dei colori trasudano qualità, le dimensioni di 116x272x13,99 millimetri lo rendono incredibilmente sottile e leggero nelle mani, soprattutto considerando le sue dimensioni, e la nuova impugnatura magnetica in ogni Joy-Con 2 è molto più intuitiva e infinitamente affidabile. Le dimensioni complessive leggermente più grandi lo rendono anche molto più comodo da tenere in mano per quelli di noi con mani leggermente più grandi. In poche parole, questa console non sembra vecchia, poco ambiziosa o economica: sembra una versione più matura, più adulta e raffinata di un'idea esistente.

Ed è fondamentalmente quello che è. Ciò che colpisce anche quando si prende in mano uno Switch 2 per la prima volta è quanto ci si senta... beh, un Interruttore. Uno Switch sotto steroidi, o, come ho detto, solo uno Switch che è stato riportato al tavolo da disegno, con ogni singolo aspetto dell'utilizzo aggiornato, semplificato e migliorato. Alcuni fan potrebbero lamentarsi della perdita di un'innovazione pazzesca, ma io non sono uno di loro. L'idea di Switch di Nintendo funziona, al suo interno.

È estremamente difficile dire a lungo termine se Switch 2 abbia abbastanza potenza fin dall'inizio. Non sono troppo preoccupato per il WIFI 6 o la connessione Bluetooth a vari accessori, né gli altoparlanti producono nient'altro che un suono nitido in modalità portatile. Anche i 256 GB di spazio UFS non sono un problema, in quanto è possibile utilizzare microSD fino a 2 TB. No, stiamo parlando del design del SoC di Nvidia e del fatto che fornisca un sovraccarico sufficiente per raggiungere l'evoluzione grafica e delle prestazioni che lo farà sembrare uno "Switch 2", anche tra tre anni.

Finora abbiamo praticamente solo Mario Kart World, poiché prendere vecchi giochi Switch come Tears of the Kingdom e Scarlet/Violet e presentarli con una risoluzione migliore a un frame-rate più stabile può essere considerato praticamente solo scontato e il minimo indispensabile. Quello che posso dire è che le testimonianze degli sviluppatori e Mario Kart World in 4K/60fps mi hanno completamente tranquillizzato riguardo al power pack di Switch 2 e, considerando quanto Nintendo e altri siano riusciti a spingere l'antico chip Tegra nello Switch originale, sembra che abbiano trovato un buon equilibrio.

Parlando di risoluzione, sono uno di quelli che avrebbe voluto vedere Nintendo utilizzare un pannello OLED. Non è che questo pannello HDR10 a 1080p non sia impressionante, ma con l'introduzione di Switch OLED diversi anni fa, c'è un'aspettativa che dovrebbe riflettersi qui, dato che si tratta di un aggiornamento così incentrato sulle specifiche. Penso anche che sia un peccato che ci sia un bordo dello schermo piuttosto evidente su questo LCD da 7,9" 1080p. Non è offensivo, ma su un palmare sarebbe stato vantaggioso utilizzare il più possibile tutto lo spazio fisico riservato allo schermo.

In termini di interfaccia utente, penso ancora che sia assolutamente sublime. Tutta la navigazione, tutti i menu e ogni singolo pezzo di design dell'interfaccia cammina sulla linea sottile tra la giocosità infantile e l'uso più raffinato e orientato alle funzioni. Anche i piccoli suoni dell'interfaccia utente sono tornati e rimangono un tocco eccellente. La potenza extra rende l'utilizzo dell'eShop un po' più fluido e tutte le forme di interazione tra te e la console sono infinitamente più facili da capire. Ma GameChat è una funzionalità a dir poco strana. La fotocamera di accompagnamento (che esamineremo separatamente) non è particolarmente buona e, sebbene l'interfaccia sia abbastanza reattiva, non è né particolarmente innovativa né particolarmente coinvolgente. Sì, è bello che il microfono sia nella console stessa in modo da non aver bisogno di più apparecchiature del necessario, ma questa funzione è nascosta dietro un abbonamento Switch Online + Expansion Pack, che è anche una decisione un po' strana in quanto questa è una delle funzionalità più rudimentali che un consumatore può permettersi di aspettarsi direttamente di essere inclusa nel prezzo della console.

Detto questo, è un problema abbastanza minore, tutte le console vengono lanciate con espedienti e avere una chat vocale reattiva e buona è bello, poiché l'infrastruttura online non è sempre stata il punto di forza di Nintendo. GameChat funziona bene, ma questo è tutto ciò che posso dire al riguardo.

Tuttavia, non ho altro che cose positive da dire sull'altro espediente chiave, la modalità mouse, che viene stabilita nel momento in cui uno dei due controller Joy-Con 2 viene posizionato con la striscia LED rivolta verso il basso. No, non è il modo più ergonomico per tenerlo in mano, ma sono rimasto sorpreso da quanto sia intuitivo e preciso il controllo, per non dire altro. E ad essere onesti, questa è un'implementazione molto più organica di una sfida che ha afflitto i produttori di console sin dall'inizio dei tempi. Potremmo vedere un mare di giochi RTS che affollano Switch 2? Sulla base delle mie impressioni, è molto possibile e, se non altro, questo è un modo molto più reattivo per offrire questa forma di input rispetto, ad esempio, alle piastre tattili di Valve su Steam Deck.

La durata della batteria è leggermente peggiore rispetto al modello OLED, non è nemmeno eccezionale, ma nel complesso questo è solo un aggiornamento solido come una roccia che preannuncia una rinnovata attenzione agli aspetti dell'ecosistema Nintendo che così tanti consumatori in tutto il mondo amano. È più o meno lo stesso, ed è anche un passo indietro sotto alcuni aspetti. Ma allo stesso tempo, questo è un nuovo giorno entusiasmante per coloro a cui fondamentalmente piace il concetto di Switch, e io appartengo sicuramente a quel gruppo. Attendiamo con ansia come gli sviluppatori, grandi e piccoli, reagiranno ai numeri di potenza e come elementi come DLSS e Ray-Tracing influenzeranno il budget delle risorse di ogni studio, ma per ora è certo che Nintendo è stata premurosa nel modo in cui ha messo insieme questa console.