Ecco le otto squadre finaliste per BLAST Bounty Fall 2025

Questa settimana, BLAST ospiterà un grande torneo Counter-Strike 2, poiché dal 14 al 17 agosto, possiamo aspettarci che si svolga l'evento BLAST Bounty Fall 2025. Questo sarà un evento piuttosto intimo in quanto solo otto squadre si sono qualificate, ognuna delle quali sarà inserita in un girone a eliminazione diretta a eliminazione diretta già domani, quando si terrà lo spettacolo del draft.

Indipendentemente da come è testa di serie l'evento, almeno conosciamo le varie squadre partecipanti e come quattro di loro sono state teste di serie nel tabellone dei playoff. La lista completa delle squadre è la seguente:



Vitalità di squadra



Mouz



Spirito di squadra



La MongolZ



Aurora Gaming



Virtus.pro



Astralis



Squadra Liquid



Le prime quattro squadre dell'elenco seguente sono già state inserite nel tabellone dei playoff, dove ognuna attende un avversario selezionato. Il formato utilizzato significa anche che il salto dai quarti di finale alle semifinali vedrà la squadra con la testa di serie più bassa scegliere il suo prossimo concorrente tra le restanti squadre con le teste di serie più alte, quindi non c'è modo di sapere come saranno le semifinali e le finali per ora.