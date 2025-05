Ecco le otto squadre invitate direttamente per The International 2025

HQ

Valve ha annunciato le otto organizzazioni che hanno ricevuto l'invito diretto al torneo più importante Dota 2 della stagione. Con The International 2025 che si terrà in Germania a settembre, una manciata di squadre sono già state confermate per l'azione, il che significa che non dovranno qualificarsi per l'evento in anticipo. Per quanto riguarda chi siano queste otto squadre, ci viene detto:



Squadra Liquid



Parivision



Squadra BB



Squadra Tidebound



Gladiatori Gaimin



Spirito di squadra



Squadra Falchi



Tundra Esports



Il resto degli slot a The International sarà occupato da otto squadre che dovranno affrontare il guanto di sfida delle qualificazioni. Le qualificazioni per l'Europa orientale e il Sud America si svolgeranno tra il 4 e l'8 giugno, quelle cinesi e nordamericane tra il 9 e il 12 giugno e quelle per il sud-est asiatico e l'Europa occidentale tra il 13 e il 17 giugno.

Valve deve ancora annunciare il montepremi per The International 2025, ma sappiamo che il tabellone svizzero per l'evento principale si svolgerà ad Amburgo, il tutto prima delle finali che si svolgeranno di fronte a un pubblico dal vivo al Barclays Arena in città.