Ecco le specifiche del PC per Death Stranding 2: On the Beach

Tornando all'ultimo State of Play (l'immenso showcase che non mostrava traccia di Marvel's Wolverine, con Sony che preferì invece condividere notizie importanti sul gioco in un tweet...), Kojima Productions è apparsa abbastanza presto per rivelare che Death Stranding 2: On the Beach avrebbe presto perso la sua esclusività completa su PS5.

È stata annunciata una versione PC del titolo acclamato e, con il lancio relativamente vicino al 19 marzo, vi chiederete che tipo di sistema PC vi servirà per far girare questo videogioco davvero sorprendente?

Se così fosse, abbiamo una buona notizia da condividere, dato che le specifiche PC di DS2 sono state rivelate e sono in realtà abbastanza accessibili, il che dovrebbe rallegrare molti che non vogliono acquistare componenti PC nuovi e migliorati in mezzo ai recenti prezzi alle stelle.

Puoi vedere le specifiche complete nella grafica qui sotto, ma vale anche la pena notare che l'edizione PC offrirà la tecnologia Pico (Progressive Image Compositor) prodotta da Guerrilla per il motore Decima su cui gira il gioco, e che è la stessa tecnologia di upscaling usata nell'edizione PS5 del titolo. Allo stesso modo, DS2 su PC offrirà rapporti d'aspetto ultrawide, supporto per DLSS 4, FSR 4 e XESS 2, e porterà il logo PlayStation Porter che debutterà anche nell'edizione PS5 tramite un aggiornamento lo stesso giorno del lancio della versione PC a marzo.

Giocherai a Death Stranding 2: On the Beach su PC il mese prossimo?