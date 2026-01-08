Ecco le squadre confermate per il Campionato della Serie Global 2026 Apex Legends

HQ

Sarà solo gennaio, ma già ci stiamo preparando per uno dei più grandi eventi esports dell'anno solare. Il previsto Apex Legends Global Series Championship si terrà già la prossima settimana, tra il 15 e il 18 gennaio, con 40 squadre presenti e che si recheranno a Sapporo, in Giappone, nel tentativo di assicurarsi la quota del montepremi da 2 milioni di dollari.

Con questo evento ormai molto vicino, Respawn ha rivelato le 40 squadre confermate per il torneo e che si contenderanno la possibilità di essere incoronati campioni nell'evento principale della stagione esports Apex Legends. Vedi queste squadre qui sotto.

Gruppo A:



Alleanza



Ladri Pazzi



Wolves Esports



Citadel Gaming



Sentinelle



Gladiatori Gaimin



Eredità



Team Mango



Boogie Boarders



Rex Regum Qeon



Gruppo B:



Gen.G Esports



Shopify Rebellion



S8UL



ROC Esports



Fnatic



Vaganti FYR



Hotdog Mafia



Riaccendi



Syrale



Uomini di Cultura



Gruppo C:



Team Falcons



Alienware liquido



Cinque Paure



Unlimit



Al Qadsiah Esports



Virtus.pro



TSM



Cupid Esports



FaZe Clan



Riddle Esports



Gruppo D:



VK Gaming



Ninja in pigiama



Grow Gaming



Entra in scena la Force 36



GoNext



Aurora



SBI E-Sports



Kinotrope Gaming



Supernova



Oblio



Chi pensi arriverà fino in fondo?