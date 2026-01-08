esports
Apex Legends
Ecco le squadre confermate per il Campionato della Serie Global 2026 Apex Legends
Il grande torneo si terrà la prossima settimana.
HQ
Sarà solo gennaio, ma già ci stiamo preparando per uno dei più grandi eventi esports dell'anno solare. Il previsto Apex Legends Global Series Championship si terrà già la prossima settimana, tra il 15 e il 18 gennaio, con 40 squadre presenti e che si recheranno a Sapporo, in Giappone, nel tentativo di assicurarsi la quota del montepremi da 2 milioni di dollari.
Con questo evento ormai molto vicino, Respawn ha rivelato le 40 squadre confermate per il torneo e che si contenderanno la possibilità di essere incoronati campioni nell'evento principale della stagione esports Apex Legends. Vedi queste squadre qui sotto.
Gruppo A:
- Alleanza
- Ladri Pazzi
- Wolves Esports
- Citadel Gaming
- Sentinelle
- Gladiatori Gaimin
- Eredità
- Team Mango
- Boogie Boarders
- Rex Regum Qeon
Gruppo B:
- Gen.G Esports
- Shopify Rebellion
- S8UL
- ROC Esports
- Fnatic
- Vaganti FYR
- Hotdog Mafia
- Riaccendi
- Syrale
- Uomini di Cultura
Gruppo C:
- Team Falcons
- Alienware liquido
- Cinque Paure
- Unlimit
- Al Qadsiah Esports
- Virtus.pro
- TSM
- Cupid Esports
- FaZe Clan
- Riddle Esports
Gruppo D:
- VK Gaming
- Ninja in pigiama
- Grow Gaming
- Entra in scena la Force 36
- GoNext
- Aurora
- SBI E-Sports
- Kinotrope Gaming
- Supernova
- Oblio
Chi pensi arriverà fino in fondo?