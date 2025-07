Ecco le squadre e i gruppi confermati per il Midseason Championship dell'Overwatch Champions Series

HQ

La scorsa settimana, uno dei tornei minori al Esports World Cup è stato il Overwatch Champions Series Midseason Championship Last Chance Qualifier, un evento che ha messo 14 squadre l'una contro l'altra nel tentativo di acquisire l'unico slot rimanente all'evento principale. Ora che questo si è concluso, sappiamo quale squadra ha affrontato il guanto di sfida e si è assicurata questo slot, completando così i gruppi per il Midseason Championship stesso.

Dopo alcuni giorni estenuanti, Team Falcons è uscito in testa dopo aver tenuto a bada Zeta Division nel finale della LCQ. Ciò significa che avanza all'evento principale che si terrà la prossima settimana. Per quanto riguarda i gruppi e il modo in cui sono ora completati e organizzati, hanno il seguente aspetto:

Gruppo A:



ARGENTUM. AL Internazionale



Squadra Falchi



Virtus.pro



Giochi su Weibo



Gruppo B:



Procione pazzo



ROC Esports



Squadra Liquid



Varrel



Gruppo C:



Al Qadsiah



Geekay Esports



Squadra CC



ZoKorp Esports



Gruppo D:



Firma Esports



T1



I Gatos Guapos



Menti contorte



In totale, in palio c'è 1 milione di dollari in questo evento, oltre a una lista di Club Points.