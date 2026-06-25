Ecco l'essere umano più rumoroso del mondo

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L'australiano Joseph McGrail-Bateup, 58 anni, è stato riconosciuto come l'essere umano più rumoroso del mondo, secondo quanto riportato da CNN e YLE.

L'urlo di McGrail-Bateup è paragonabile per livello di rumore a quello di una motosega o di un jet in volo. Gridò la parola "ora" a un volume di 122,4 decibel. L'urlo è stato registrato il 2 maggio in uno studio radiofonico di Canberra.

Il precedente record era di 121,7 decibel, raggiunto dall'insegnante nordirlandese Annalisa Flanagan nel 1994. Gridò la parola "silenzio". Forse aveva molta pratica nel suo lavoro di insegnante?

Per McGrail-Bateup, il grido non è stato un risultato facile.

"Ci sono voluti sette tentativi per una parola e la mia voce è rimasta rotta per i giorni successivi."

Secondo Joseph McGrail-Bateup, lui è l'uomo più rumoroso del mondo, mentre Annalisa Flanagan è ancora la donna più rumorosa del mondo.