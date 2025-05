Ecco perché il Gran Premio di Monaco 2025 è diverso e come influenzerà la gara

HQ

Sebbene sia probabilmente la gara più affascinante e famosa del calendario di Formula 1, Monaco in genere non offre una gara molto avvincente in questi giorni. Le auto sono troppo grandi e le strade troppo piccole per consentire un'azione serrata fianco a fianco, motivo per cui molti dicono che il Gran Premio di Monaco si vince il sabato dopo le qualifiche e quando viene deciso un poleman.

Quest'anno, tuttavia, la F1 ha esplorato un modo per rendere il GP di Monaco più emozionante e si presenta sotto forma di un cambiamento del regolamento per questa gara e solo per questa gara. In effetti, mentre ogni gara in calendario richiede che ogni vettura si fermi una volta per cambiare le proprie gomme con una mescola diversa (Hard, Medium, Soft) in quanto devono utilizzare almeno due mescole diverse per gara, per l'evento monegasco di quest'anno ci sarà un mandato a due soste.

Questo non significa che ogni vettura debba utilizzare tutte e tre le mescole, ma solo che devono utilizzare almeno tre diversi set di pneumatici da due diversi set di mescole. Questo a meno che non piova e le gomme intermedie o da bagnato non vengano inserite nell'equazione.

L'obiettivo di questo cambiamento è quello di aggiungere un po' di incertezza alla gara altrimenti molto rigida, poiché i pit stop tendono ad essere uno dei pochi ma principali luoghi in cui le posizioni possono spostarsi per le strade del piccolo paese europeo. Per quanto riguarda se questo risolverà i problemi di Monaco, vedremo di persona domenica, quando la gara inizierà alle 14:00 BST / 15:00 CEST.