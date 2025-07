Ecco perché il nuovo sistema di line-calling di Wimbledon è così controverso

HQ

L'edizione di Wimbledon 2025 è la prima in assoluto, in 147 anni, a non utilizzare giudici di linea. Invece, verrà utilizzata una tecnologia chiamata Live Electronic Line Calling, già utilizzata agli Australian Open e agli US Open, per offrire ai giocatori una maggiore precisione ed eliminare l'errore umano o i pregiudizi. Ma non sembra funzionare correttamente e diversi giocatori hanno sollevato le loro preoccupazioni sulla precisione.

Ciò è diventato evidente durante un match del quarto turno tra la britannica Sonay Kartal e la russa Anastasia Pavlyuchenkova, dove il sistema è stato accidentalmente spento da un "errore dell'operatore" durante una partita (e l'arbitro non se ne è reso conto). Pavlyuchenkova era convinta che un colpo della sua avversaria fosse andato a segno, cosa che è diventata chiara nei replay, ma poiché il sistema di chiamata della linea è stato disattivato accidentalmente e gli arbitri di sedia non utilizzano più la revisione video, l'arbitro della partita, Nico Helwerth, ha preso la decisione di rigiocare l'ultimo punto, che Kartal ha finito per vincere.

"Mi hai portato via il gioco. Mi hanno rubato la partita, me l'hanno rubata", ha detto la giocatrice russa, anche se alla fine ha vinto la partita. Wimbledon in seguito si è scusato con i giocatori, ma questo incidente ha solo contribuito ad aumentare la diffidenza nei confronti del nuovo sistema, che dovrebbe rilevare automaticamente se una palla è dentro o fuori.

Giocatori come Emma Raducanu o Jack Draper, entrambi eliminati, hanno condiviso i loro dubbi sul sistema, anche se è stato dimostrato più e più volte in altre competizioni che questa tecnologia, una volta attivata, funziona perfettamente... a meno che non venga disattivato accidentalmente, come nel match tra Kartal e Pavlyuchenkova. E riporre tutta la fiducia in quel sistema significa che le revisioni video non vengono più utilizzate dagli arbitri, il che potrebbe aiutare a prevenire che errori come quelli si ripetano o, per lo meno, dare ai giocatori maggiore fiducia quando non sono sicuri se la palla fosse dentro o fuori.