Ecco perché The Wind Waker non si è rivelato essere l'epica Zelda che doveva essere

HQ

The Legend of Zelda: The Wind Waker era un grande punto di divisione quando fu svelato. Dopo Ocarina of Time e Majora's Mask, Nintendo aveva presentato un concept di Zelda con una grafica più realistica che i fan adoravano davvero. Ma quando The Wind Waker è stato presentato - è stato il più lontano dal realismo che si potesse essere.

Fortunatamente, il gioco era molto divertente, ma anche un po' meno ricco di contenuti di quanto ci eravamo abituati nella serie Zelda. Sembrava un po' affrettato. Ora, GamesRadar è riuscita a recuperare una vecchia intervista di Edge Magazine nel 2005 con il produttore di Zelda Eiji Aonuma. In esso, discute dello sviluppo di Wind Waker in risposta a una domanda sul fatto che il gioco sia stato rilasciato incompleto, fornendo un pezzo del puzzle molto necessario con tutto ancora fresco nella sua memoria:

"Penso che sia colpa mia. A dire il vero, inizialmente pensavamo a qualcosa di più grande, e per arrivarci in tempo dovevamo renderlo più compatto. Ma anche se dico compatti, stavamo facendo del nostro meglio per intrattenere abbastanza le persone."

Non sta cercando di sfuggire alle responsabilità; invece, come tipicamente accade in stile giapponese, si prende la colpa per qualsiasi critica a Wind Waker:

"Era la nostra intenzione e pensavo che potessimo farlo. Ma se la gente si sente così, è colpa mia per mancanza di impegno, e ovviamente per quanto riguarda il nuovo Legend Of Zelda, non voglio davvero avere questa impressione dai giocatori."

In breve, le ambizioni per Wind Waker erano maggiori di quelle che il gioco finale divenne a causa dei limiti di tempo. Tuttavia, negli ultimi due anni ci sono state voci su un nuovo remaster o addirittura un remake di Wind Waker, e se un progetto del genere è davvero in lavorazione, possiamo sperare che ad Aonuma venga data l'opportunità di aggiungere tutto il contenuto che doveva essere tagliato dall'originale per rispettare la scadenza.