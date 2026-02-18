Ecco quando andrà in onda ogni episodio di Invincible: Stagione 4

HQ

È quasi ora che Invincible torni su Prime Video, dato che la prevista quarta stagione della serie animata inizierà già il 18 marzo. Detto ciò, ora il colosso dello streaming ha confermato le date esatte di anteprima di ogni episodio della stagione di otto episodi, con le informazioni precise disponibili di seguito.

Invincible: Date di antemissione degli episodi della quarta stagione:



Episodi 1-3 - 18 marzo



Episodio 4 - 25 marzo



Episodio 5 - 1 aprile



Episodio 6 - 8 aprile



Episodio 7 - 15 aprile



Episodio 8 - 22 aprile



Per quanto riguarda ciò che questa stagione intenderà esplorare, aspettatevi che Mark Grayson abbia un altro incontro con Omni-Man, tutto mentre suo padre cerca di rimediare e prepararsi a una grande battaglia contro il leader Thragg e il suo esercito Viltrumita. Sì, sarà una stagione esplosiva.

Sei entusiasta per il prossimo capitolo di Invincible ?