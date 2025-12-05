Ecco quando ogni episodio di Fallout: Season arriva su Prime Video

HQ

Siamo così abituati a guardare serie TV in binge sui canali streaming che quando uno show ha un formato episodico sembra quasi scioccante. Dopo che Fallout è arrivato in un solo lotto di episodi nell'aprile 2024, avresti potuto pensare che lo stesso valesse per la seconda stagione, ma non sarà affatto così.

Anzi, il prossimo round di episodi debutterà settimanalmente, e nemmeno con un'anteprima di più episodi... Il primo debutterà sul servizio di streaming Prime Video il 17 dicembre e poi arriveranno nuovi episodi ogni settimana fino all'ottavo e ultimo episodio l'8 febbraio. Sì, è un'attesa di quasi due mesi per vedere come si conclude la trama.

Per quanto riguarda le date esatte di anteprima di ogni episodio, potete vedere qui sotto.

Date di antemissione degli episodi di Fallout: Stagione 2: